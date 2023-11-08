Ehliyet ve pasaport harcına dev zam

2024 yılında uygulanacak pasaport ve ehliyet için harçlara yapılacak zam açıklandı. Yeni liste ve eski liste arasındaki uçurum dikkat çekti.

Ehliyet ve pasaport harcına dev zam

2024'ün yaklaşmasıyla birlikte, 2024 yılına ait vergi, harç ve cezaların miktarı da netleşmeye başladı.

Her yılın sonuna doğru açıklanan Yeniden Değerleme Oranları, birçok harç ve verginin hesaplanmasında temel alınıyor.

İşte 2024 yılına ait bazı önemli harç ve vergi miktarları:

PASAPORT HARCI:

6 aya kadar pasaport harcı 1.638,40 TL.

1 yıllık pasaport harcı 2.395,90 TL.

2 yıllık pasaport harcı 3.912,30 TL.

3 yıllık pasaport harcı 5.557 TL.

4 yıldan fazla süreli pasaportlar için harç 7.833 TL olacak.

EHLİYET HARÇLARI:

A sınıfı sürücü belgesi harcı 1.308 TL.

B sınıfı sürücü belgesi harcı ise 3.945 TL olacak.

ESKİ FİYATLAR İSE ŞU ŞEKİLDE:

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