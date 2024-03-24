Ehliyetsiz kamyon sürücüsü trafiği birbirine kattı

Elde edilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi 3.Çevre Yolu üzerinde ehliyetsiz olduğu öğrenilen S.Ö., idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüje çarptı.

Burada bulunan aydınlatma direklerini de deviren kamyonet daha sonra yol ortasına yan devrilerek durabildi.

Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderilirken, kazada ölen ya da yaralananın olmaması sevindirici tek haber.

Maddi hasar alan kamyonet polis ekiplerinin incelemelerinin ardından yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.