Ehliyetsiz kamyon sürücüsü trafiği birbirine kattı

Kaynak: İHA
Ehliyetsiz kamyon sürücüsü trafiği birbirine kattı
Adıyaman’da, ehliyeti olmadığı tespit edilen şahsın kullandığı kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.

Elde edilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi 3.Çevre Yolu üzerinde ehliyetsiz olduğu öğrenilen S.Ö., idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüje çarptı.

aw169396-01.jpg

Burada bulunan aydınlatma direklerini de deviren kamyonet daha sonra yol ortasına yan devrilerek durabildi.

Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderilirken, kazada ölen ya da yaralananın olmaması sevindirici tek haber.

aw169396-03.jpg

Maddi hasar alan kamyonet polis ekiplerinin incelemelerinin ardından yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İlgili Haberler
Edirne’de 11 kaçak ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı
Edirne’de 11 kaçak ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı
Gebze’de motosiklet kazası '1 yaralı'
Gebze’de motosiklet kazası '1 yaralı'
Mega zenginlerin hisse satış nedenleri merak ediliyor
Mega zenginlerin hisse satış nedenleri merak ediliyor
Tekirdağ’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi: 3 gözaltı
Tekirdağ’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi: 3 gözaltı
Yüksekova'da kar kalınlığı 5 metreyi aştı
Yüksekova'da kar kalınlığı 5 metreyi aştı
Son Haberler
Adana Demirspor'dan şaşırtan Fenerbahçe kararı Spor
Adana Demirspor'dan şaşırtan Fenerbahçe kararı
Rusya’da gerçekleşen saldırıda can kaybı 137’ye yükseldi Dünya
Rusya’da gerçekleşen saldırıda can kaybı 137’ye yükseldi
Aynı şehrin iki takımı arasında kavga çıktı Yerel Haberler
Aynı şehrin iki takımı arasında kavga çıktı
2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 2 çocuk yaralandı Yerel Haberler
2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 2 çocuk yaralandı
Van'da çığ düşmeye devam ediyor Yaşam
Van'da çığ düşmeye devam ediyor
Ahşap bina yönetmeliği için yeni düzenleme Ekonomi
Ahşap bina yönetmeliği için yeni düzenleme
Ekmek tüketiminde hangi ülkeleri solladık? Pasta bulamadık ekmek yiyoruz Gündem
Ekmek tüketiminde hangi ülkeleri solladık? Pasta bulamadık ekmek yiyoruz