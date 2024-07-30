Ehliyetsiz kullanan sürücüye 27 bin TL ceza

Kaynak: İHA
Ehliyetsiz kullanan sürücüye 27 bin TL ceza

Aksaray'da gece saatlerinde yapılan rutin bir trafik kontrolünde, bir ATV sürücüsü ehliyetsiz ve aracın muayenesinin yapılmamış olması sebebiyle polis ekiplerince durduruldu. Sürücüye 27 bin TL ceza kesildi.

Dere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 68 ADR 973 plakalı ATV'nin sürücüsü V.D.'nin (25) gerekli belgelere sahip olmadığı tespit edildi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan incelemede, aracın muayenesinin geçerlilik süresinin dolmuş olduğu anlaşıldı. Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi'nin olay yerine gelmesiyle birlikte, alkol testi negatif çıkan sürücüye toplamda 27 bin TL tutarında cezai işlem uygulandı. Yapılan işlemlerin ardından, trafikten men edilen ATV, çağrılan bir çekici aracılığıyla otoparka götürüldü.

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