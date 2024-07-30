Ehliyetsiz kullanan sürücüye 27 bin TL ceza

Dere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 68 ADR 973 plakalı ATV'nin sürücüsü V.D.'nin (25) gerekli belgelere sahip olmadığı tespit edildi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan incelemede, aracın muayenesinin geçerlilik süresinin dolmuş olduğu anlaşıldı. Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi'nin olay yerine gelmesiyle birlikte, alkol testi negatif çıkan sürücüye toplamda 27 bin TL tutarında cezai işlem uygulandı. Yapılan işlemlerin ardından, trafikten men edilen ATV, çağrılan bir çekici aracılığıyla otoparka götürüldü.