Ehliyetsiz sürücü 2 can aldı! 11 yaşındaki çocuk ailesinin ölümüne tanık oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ehliyetsiz sürücü 2 can aldı! 11 yaşındaki çocuk ailesinin ölümüne tanık oldu

Altınova, Yalova'da meydana gelen trafik kazası, bir baba ve küçük oğlunun yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı.

Ahmet Yıldız (36) ve dört yaşındaki oğlu Vahit, evlerine dönmek için karayolunu geçmeye çalışırken, iddialara göre hızlı seyreden ve ehliyeti olmayan genç sürücü M.K. tarafından yönetilen bir aracın çarpması sonucu hayatlarını kaybetti. Kazanın etkisiyle Yıldız ve oğlu, aracın çarptığı noktadan metrelerce öteye savruldular.

Olay, gece yarısında İzmit-Yalova karayolu Çavuşçiftliği bölgesinde gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 17 yaşındaki M.K. kontrolündeki 41 YU 548 plakalı araç, aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybederek Yıldız ailesine çarptı. Kazaya şahit olan ve beklemekte olan 11 yaşındaki kızları, babasının ve kardeşinin feci şekilde can verdiğini gördü ve şok geçirdi.

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İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak yeni bir kaza riskini engelledi. Sağlık personelinin yaptığı ilk müdahalede, baba ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Araç sürücüsü M.K. ve araçtaki diğer üç yolcu hafif yaralanmalarla kurtuldu. Kazayı gören kız çocuğu ve yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Baba ve oğlun cenazeleri, adli tıp incelemesi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna nakledildi.

Kaza sonrasında Yalova-İzmit karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kazanın meydana geldiği yerin yakınlarında bir alt geçidin bulunduğu; ancak Yıldız ailesinin karayolundan geçmeyi tercih ettiği belirlendi. Soruşturma ise devam ediyor.

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