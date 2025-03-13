Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı

Kütahya'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, karşı taraftan gelen traktöre çarptı. Kazada 2 sürücü de yaralandı.

Kaza, Fuatpaşa Mahallesi Fettah Söğütleri Caddesi'deki demir yolu yakınında meydana geldi.

Ehliyetsiz sürücü H.P. (17) yönetimindeki 43 ED 668 plakalı otomobil, karşı yönden gelen K.K. idaresindeki 43 ER 682 plakalı traktör ile çarpıştı. Otomobil sürücüsü H.P. araçta sıkıştı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan H.P. ile diğer sürücü K.K., ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kazada, traktörün sağ tekerinin koptuğu görüldü.

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Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı

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