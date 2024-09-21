Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3 yaralı

Nevşehir'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasıı meydana geldi.

Nevşehir'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza; Emek Mahallesi Saatci Hoca Caddesi üzerinde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen Ersin T.'nin kullandığı 68 ABV 149 plakalı otomobil ile İhsan Ö.'nün kullandığı 50 NB 033 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil ve motosiklet sürücüleri ile motorda yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Firari hükümlü gizli bölmede yakalandı
Firari hükümlü gizli bölmede yakalandı
Pütürge'de iyileştirme çalışmaları
Pütürge'de iyileştirme çalışmaları
Bir kızımızı daha hayattan kopardılar. Acı haber bu kez Muş'tan geldi
Bir kızımızı daha hayattan kopardılar. Acı haber bu kez Muş'tan geldi
TIR'a arkadan çarpan ticari aracın sürücüsü öldü
TIR'a arkadan çarpan ticari aracın sürücüsü öldü
Zonguldak'ta yolcu midibüsü devrildi: 9 yaralı
Zonguldak'ta yolcu midibüsü devrildi: 9 yaralı