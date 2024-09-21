Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3 yaralı

Nevşehir'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza; Emek Mahallesi Saatci Hoca Caddesi üzerinde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen Ersin T.'nin kullandığı 68 ABV 149 plakalı otomobil ile İhsan Ö.'nün kullandığı 50 NB 033 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil ve motosiklet sürücüleri ile motorda yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.