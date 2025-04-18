Ehliyetsiz sürücü kaza yaparak yakalandı

Kaynak: İHA
Ehliyetsiz sürücü kaza yaparak yakalandı

Bursa'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü 15 kilometre süren kovalamaca sırasında kaza yaptı. Kazanın ardından yakalandı.

Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye sırasında şüphelendikleri aracın sürücüsüne "dur" ihtarında bulundular. "Dur" ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Sürücü, Cumhuriyet Mahallesi'nde hızla ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Kaçmaya çalışan sürücü yönetimindeki 16 KCB 11 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak fabrika duvarına çarparak durdu. Şüpheli yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheli sürücü Ahmet A.'ya (18) ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı. Hafif şekilde yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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