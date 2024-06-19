Ehliyette üst sınır değişti! Yaşını dolduranlar araç kullanamayacak

Türkiye'de sürücü belgesi sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme yapıldı. Artık belirli bir yaşın üzerindeki bireyler, sürücü belgelerine sahip olsalar dahi araç kullanamayacaklar. Bu düzenleme, özellikle üst yaş sınırının uygulandığı kişileri etkileyecek ve trafikteki sürücü profili değişikliğine yol açacak. Yeni yasal düzenlemenin detayları, sürücülerin ve ilgili tüm tarafların dikkatine sunuldu.

EHLİYETTE ÜST YAŞ SINIRI KAÇ OLDU, TİCARİ ARAÇ KULLANMA YAŞI 2024 KAÇ?

Posta Gazetesi'nin yazarı Tamer Heper, bir okurunun sorduğu ehliyet yaş sınırı ile ilgili soruya detaylı bir açıklama getirdi. Heper, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde belirtilen şartlara göre, ticari taşıma faaliyetlerinde görev alacak şoförlerin mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları gerektiğini, büyük otobüs şoförlerinin en az 26 yaşında olmaları ve 66 yaşını aşmamış olmaları gerektiğini ifade etti.

Ancak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Aralık 2023'te yaptığı geçici düzenlemeyle, korona virüs salgınının getirdiği normalleşme sürecinde ve ticaret hacmindeki artış sebebiyle, mesleki yeterlilik belgesine sahip sürücü ihtiyacını karşılamak amacıyla yaş sınırının 69'a yükseltildiğini belirtti. Bu düzenlemenin, Kahramanmaraş'taki deprem sonrası sürücü eğitimlerinin aksaması ve yeni sürücü arzının yetersiz kalması nedeniyle 2024 sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Heper, 68 yaşını tamamlayıp 69 yaşına giren sürücülerin, üzülerek de olsa, ticari araç kullanma haklarını kaybedeceklerini ve başka iş arayışına girmeleri gerektiğini dile getirdi.

Açıklamada aynen şu ifadeler yer aldı:

"Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde taşıma işlerinde istihdam edilen şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar:

MADDE 34–(1) Bu yönetmelik kapsamındaki taşıtları kullanan şoförlerin; a) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları, b) Büyük otobüs kullananların 26 yaşından gün almış olmaları, c) 66 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Aralık 2023 tarihi itibariyle yayınladığı yazı ile dünyada ve ülkede korona salgını normalleşme süreciyle ticaret hacminde yaşanan artış dolayısıyla sektörde mesleki yeterlilik belgesi sahibi sürücü ihtiyacının karşılanabilmesi için geçici düzenlemeye gidildi.

Ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan mesleki yeterlilik belgesi sürücüler için 66 olan yaş sınırlaması, 31 Aralık 2023’e kadar “69 yaşından gün almamış olmak” şeklinde değiştirilerek uygulamaya konuldu. Ayrıca Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremler nedeniyle sürücü eğitimlerinin olumsuz etkilenmesi sonucu sektörün ihtiyacı olan yeni sürücü arzı da yetersiz kaldı. Bu kapsamda kara yoluyla yapılan ticari taşımacılık faaliyetlerinde oluşabilecek mağduriyetin önüne geçilebilmesi için düzenlemenin süresi 2024 sonuna kadar uzatıldı. Yani okuyucum 68 yaşını doldurmuş, 69’dan gün almaya başlamış ise (üzülerek) başka iş arama tarihi gelmiş gibi görünüyor." diyerek 68 yaşını dolduran ve 69 yaşından gün alan kişilerin ticari araç süremeyeceklerini açıkladı.

EHLİYET YAŞ SINIRI YAŞLILIK! 80 YAŞ ÜSTÜ EHLİYET YENİLEME ZORUNLU MU?

65 yaşını dolduran kişiler için 3 yılda bir zorunlu ehliyet yenileme dönemi başlıyor. 80 yaşını dolduran sürücüler için ise risk arttığından dolayı bu süre 2 yıla düşürülüyor ve 2 yılda bir ehliyet yenileme işlemi yapılması isteniyor.