Ek MTV'de kritik tarih belli oldu

İktidarın 6 Şubat depreminin ardından ortaya çıkan finansman ihtiyacı dolayısıyla ek MTV alınmasına ilişkin kararı yargıya taşındı. CHP'nin kararın anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru, 28 Eylül'de görüşülecek.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla tüm taşıtlarda 2023 yılı için bir defaya mahsus olarak iki katı MTV alınmasına yönelik karar alındı. Birinci taksitinin son ödeme tarihinin 6 Eylül'e kadar uzatıldığı ek MTV'yi ödemeyen vatandaşlar; araçlarını satamama, hurdaya çıkaramama, trafikten çekememe gibi bir dizi yaptırıma maruz kalması bekleniyor.

DAVANIN GÖRÜLECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Halihazırda yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışları altında ezilen vatandaşlara ek MTV ödemeyi zorunlu kılan karar, CHP tarafından yargıya taşındı. CHP, 15 Temmuz tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7456 sayılı kanunun bazı hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurmuştu.

Bu başvurunun görüleceği kritik tarih ise nihayet belli oldu. Habertürk'te yer alan habere göre; Anayasa Mahkemesi, ek MTV uygulamasının iptal istemini 28 Eylül’de görüşecek.

EK MTV ÖDEYENLER PARALARINI GERİ ALABİLECEK Mİ?

Kararın yargıya taşınmasının ardından ek MTV ödeyenler, ödedikleri parayı geri alıp alamayacaklarını merak etmeye başladı. Dünya Gazetesi'ne yazdığı 'Ek MTV’nin iptali halinde mükellefin durumu' başlıklı yazısında durumu değerlendiren vergi hukuku uzmanı Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar, "Anayasa Mahkemesi’nin bu düzenlemeyi iptal etmesi beklenmektedir" dedi.

Yavaşlar ek MTV'yi ödeyenler, ödemeyenler, itiraz edenleri gruplara ayırarak, olası bir iptal kararında ne olacağını açıkladı. Yavaşlar, şunları kaydetti:

1. Grup: Ek MTV’ye karşı dava açmışlar ve davada ek MTV’nin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasında bulunanlar

Birinci gruptaki mükellefler açtıkları davayı kazanırlar. Ek MTV’yi ödemişlerse, tecil faizi oranında hesaplanan bir faizle birlikte ödedikleri vergiyi geri alırlar (Örn. Danıştay 7. Dairesi, 13.12.1999 gün ve E. 1999/1192, K. 1999/4113 sayılı kararı).

2. Grup: Ek MTV’ye karşı dava açmaksızın ödeyenler

İkinci gruptakiler ek MTV’yi dava açmadan ödeyerek, onu kabul etmişlerdir. Hukuki durum onlar bakımından kesinleşmiştir. Bu nedenle, ödedikleri vergiyi geri alamazlar.

3. Grup: Ek MTV'yi ödemeyenler ve dava da açmayanlar

Üçüncü gruptaki mükellefler, AYM iptal kararını açıklayana kadar ek MTV ile ilgili bir ödeme emri almış ya da almamış olabilirler:

- Ödeme emri alanlar: Bu ödeme emrine karşı dava açarak, "Böyle bir borçları olmadığını, çünkü ek MTV’nin Anayasa’ya aykırı olduğunu" ileri sürmeleri gerekir. Mahkeme, Anayasa Md.152 gereği -5 ay- AYM kararını bekleyecek ve AYM’nin iptal kararı vermesi halinde ödeme emrini iptal edecektir.

Karar 5 ay içinde çıkmasa ve Anayasa Md.152 çerçevesinde ödeme emri iptal edilmese dahi, AYM iptal kararı sonrasında üst mahkeme bunu dikkate alacaktır. O da almazsa ve bu arada ek MTV ödenmek zorunda kalınırsa, bireysel başvuru yoluyla gittiği AYM’de davayı kazanarak amaçlarına ulaşacaklardır.

- Ödeme emri almayanlar: AYM’nin iptal kararı sonrasında vergi idaresinin mükellefe – Anayasa Md.2 (Hukuk devleti ilkesi), Md.11 (Anayasa’nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü) ve Md. 153 gereği- bir ödeme emri göndermemesi gerekir. Ama eğer gönderirse, bu ödeme emrine karşı dava açacaklar ve mahkeme ödeme emrini iptal edecektir.

"DANIŞTAY KARARLARI BU YORUMU DESTEKLEMEKTEDİR"

Yavaşlar ayrıca "Nitekim, Danıştay kararları da bu yorumu desteklemektedir" diyerek ortadaki kafa karışıklığı için şu örneği verdi:

"Örneğin, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, hatta kesinleşmiş ödeme emirlerine karşı -dava açma süresi geçtikten sonra Resmi Gazete’de yayınlanan AYM iptal kararı üzerine- İYUK Md.10 çerçevesinde idareye ödeme emrinin iptali için yapılan başvurunun reddine karşı açılan davada mükellef lehine karar vermiştir."

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ARAÇ SAHİPLERİNİ UYARDI

Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 6 Eylül'de sona eren ek MTV ilk taksit son ödemeleri için bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Ek MTV'yle ilgili olarak Anayasa Mahkemesine açılan davada henüz herhangi bir karar verilmemiştir" ifadeleri kullanılarak depremzedeler hariç diğer tüm araç sahiplerini ek MTV'yi ödemekle yükümlü oldukları konusunda uyarmıştı.

Söz konusu verginin Anayasa Mahkemesince iptal edildiği yönünde yanlış ve yanıltıcı haberler yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Ek MTV’yle ilgili olarak Anayasa Mahkemesine açılan davada henüz herhangi bir karar verilmemiştir. Mükelleflerimizin gerçek dışı haberlere itibar etmemeleri ve ödeme süresi içinde ödemelerini yapmalarının menfaatleri gereği olduğunu önemle hatırlatırız" ifadesine yer verilmişti.

DEPREMZEDELER EK MTV ÖDEMEYECEK

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ ile Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla kayıtlı ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den istisna tutuluyor.