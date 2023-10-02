Ek MTV’yi ödemeyenlere ne olacak? Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı ortaya çıktı

Deprem felaketi sonrası konulan ek MTV’in iptali için açılan davada Anayasa Mahkemesi kararını verdi ve başvuruyu reddetti. Çok sayıda vatandaş ek MTV’yi ödemezken bazı vatandaşlar ise yargıya giderek ödemenin iptalini istedi.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı sonrası ek vergiyi ödemeyenlerin ve açılan davaların durumu merak konusu oldu.

Dünya gazetesi yazarı Zeki Gündüz, merak edilen soruları yanıtladı. Gündüz, bugünkü köşe yazısında verginin anayasaya aykırılık iddialarının mahkemede kabul görmeyeceğini belirterek diğer iddiaların nasıl bir karara bağlanacağını kestirmenin zor olduğunu vurguladı.

EK MTV’Yİ ÖDEMEYENLERE NE OLACAK?

Konuyla ilgili merak edilen bir başka husus da ek vergiyi ödemeyenlere ne olacağı… Dünya gazetesi yazarı Gündüz, merak edilen soruyu şöyle yanıtladı:

“Herhangi bir ceza uygulanması söz konusu değil. Ek MTV’nin ödemesi yapılmayan taksitinin gecikme faizi ile ödenmesi gerekmektedir. Ödenmezse haciz dahil cebri takip süreci başlar. Aracın muayenesi, devri gibi işlemler bu borç ödenmeden yapılamaz.”