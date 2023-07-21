Ek zam bekleyen emeklilere kötü haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez ülkeleri turu dönüşünde uçakta Emekli maaşları konusunda yeni bir yaklaşımınız olacak mı?" sorusuna "Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu." ifadesini kullandı.

Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak en iyi zammı yaptıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı. Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz."

EMEKLİLER SADECE YÜZDE 5,23 ZAM ALDI GERİSİ ENFLASYON FARKI

Emekliler TÜİK verilerine göre anayasal hakkı olan 19,77'nin yanında sadece yüzde 5,23 zam aldı. İktidara yakın medya zammı yüzde 25 olarak kaydetse de bunun zaten 19,77'si emeklinin anayasal hakkı. Kim iktidarda olsa da bu rakamı vermek zorunda. Bunun adı zam değil enflasyon farkı. İktidar bu durumda sadece yüzde 5,23 zam vermiş oldu. Bu rakam memurlara verilen zammın yanında nokta gibi kaldı