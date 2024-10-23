"Ekim Geçidi" 23. defa sanatseverlerle buluştu

Bornova Belediyesi’nin desteğiyle hayata geçirilen geleneksel Ekim Geçidi Disiplinlerarası Sergisi 23. kez kapılarını açtı. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, hem profesyonel hem de amatör sanatçıları aynı platformda bir araya getiriyor. Sergide, Cumhuriyetimizin kazanımlarını ve Atatürk’ün vizyonunu sanat aracılığıyla yansıtan eserler sergileniyor.

CUMHURİYET'İN SANATSAL YANSIMASI

Serginin bu yılki temasında Cumhuriyet ve Atatürk’ün sanata verdiği önemin altı çiziliyor. 2002 yılında Gülşen Erbil’in girişimiyle başlayan Ekim Geçidi sergileri, sanatçılar için bir platform oluşturarak, özgür bir yaratım alanı sunmayı hedefliyor. Bu yılki sergide aralarında resim, heykel ve fotoğraf gibi disiplinlerin bulunduğu yaklaşık 200 sanat eseri, ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

CUMHURİYETİN EN DEĞERLİ MİRASI: SANAT

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, toplumlar üzerindeki birleştirici gücüne vurgu yaparak, "Sanat, Cumhuriyetimizin en değerli kazanımlarından biridir. Ekim Geçidi sergisi gibi etkinlikler, toplumumuzun farklı kesimlerinden gelen bireylerin yaratıcı gücünü ortaya çıkarırken, bizlere Cumhuriyetimizin ışığında sanatı ve özgürlüğü kutlama imkânı sunuyor. Bornova Belediyesi olarak sanatın her daim yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerinde bulundu.

Proje yöneticilerinden Feriha Dağlı, Ekim Geçidi’nin yalnızca bir sergi olmadığını, Cumhuriyet'in yaratıcı sanat üzerindeki etkisinin bir simgesi olduğunu ifade ederek, bu tür etkinliklerin sanatın özgürlüğünü ve çağdaşlık ilkesini daha da ileriye taşıyacağını belirtti.

Sergi, 31 Ekim 2024 tarihine kadar Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaretçileri bekliyor olacak.