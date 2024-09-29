Ekim'de altın fiyatları nereye gider? Uzman isimden ilk hafta uyarısı

Altında fiyatlarında sadece iki durumda gerileme olabileceğine işaret eden Mehmet Ali Yıldırımtürk altındaki yukarı ivmenin nedenlerini anlattı.

Mehmet Ali Yıldırımtürk'den altın yatırımcısına bir de pazartesi uyarısı geldi. Yıldırımtürk Ekim'in ilk haftasında iç piyasada altın fiyatlarında gerileme olabileceğini ancak bunun kalıcı olmayacağını söyledi.

"Kapalı Çarşı’nın Nabzı" programında açıklamalar yapan Mehmet Ali Yıldırımtürk, ekim ayının ilk haftasında altının durumunu değiştirebilecek etkenleri saydı.

"Ekim ayında altın fiyatları ne olur?" sorusuna yanıt veren Yıldırımtürk, Eylül’ün son haftasında faiz indirimleriyle ivme kazanan altın fiyatlarının İsrail’in Lübnan saldırısıyla yükselişine hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Yıldırımtürk bu yükselişe bir de Çin hükümetinin durgunlaşmaya başlayan ekonomiyi hareketlendirmek için bankalara teşvik paketi sunmasının eklendiği, bunun da üretim artışı beklentisi yaratarak altında pozitif etki yarattığını söyledi.

AY SONU KONTRAT İŞLEMLERİ ALTIN FİYATLARINI BELİRLER

Mehmet Ali Yıldırımtürk uluslararası piyasalarda ay sonu kontrat işlemlerinin dış piyasada altın fiyatlarını geriletebileceğine dikkat çekti.

Yıldırımtürk altın fiyatlarını geriletebilecek diğer bir konunun ise ateşkes anlaşmaları olabileceğini söyledi.

Yıldırımtürk açıklamasında “Diğer yandan Lübnan’la İsrail arasında ateşkes için çalışmalar olduğu söyleniyor. İsrail’in Filistin ve Lübnan’la yapacağı ateşkes, altın fiyatlarını etkileyecektir. FED Başkanı Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’in yapacağı durum değerlendirmesi ile Amerika’daki faiz indirimlerine ilişkin önemli ipuçları içerecek. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın konuşması da altının Ekim ayının ilk haftasında seyrini belirleyecek önemli faktörler arasında.” dedi.

ALTIN FİYATLARI EKİMİN İLK GÜNLERİNDE GERİLEYEBİLİR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk bu hafta iç piyasalardaki gelişmelerinde altın fiyatını belirleyeceğini dile getirdi. Yıldırımtürk, dışarıdaki gelişmelerin iç piyasaya da yansıdığını belirterek, “Altın iç piyasada, dış piyasadan gelen ons fiyatına bağlı durumda. Dolayısıyla ons fiyatında bir geri çekilme olursa, iç piyasada da altın fiyatlarında gerileme olur. Fiyatlardaki gerileme altın fiyatı düşecektir anlamına gelmiyor. Geçici bir fiyat düzeltmesi olur” diye konuştu.