Ekip arkadaşı açıkladı. 'İmamoğlu'nun önünde iki seçenek var'

CHP'de değişim tartışmaları sürerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 10 Ağustos’a kadar bir yol haritası açıklayacağı belirtildi. Delege çoğunluğunun Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediği belirtilse de ekip arkadaşları İmamoğlu için “Ya kendisi ya da yol arkadaşları genel başkan olacak” ifadelerini kullandı.

Ekip arkadaşı açıkladı. 'İmamoğlu'nun önünde iki seçenek var'

Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'ın haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yakın ekibinden bir kaynağın yaptığı açıklamada “Önünde iki seçenek var.

Ya CHP’nin genel başkanı olacak ya da kendisiyle beraber yol yürüyebilecek birisini bulacak o genel başkan olacak. İkinci ihtimalde kendisi İBB adayı olacak.

Günü geldiğinde hâlâ kamuoyunda sevilen, popüler, beğenilen bir siyasi karakterse de Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyordur. Başka alternatif zaten yok” dedi.

İmamoğlu’na yakın isimler, yol arkadaşı olacak ismin ise parti üzerinde, partinin üyeleriyle ilgili akla, bilime dayalı araştırmalar yapılarak ve o araştırmalardan çıkan sonuçlara göre hareket edilerek seçileceğini söyledi.

"SÜRECİ BERABER YÜRÜTELİM"

İmamoğlu’nun koltuk derdinde olmadığı vurgulanırken “İmamoğlu bu meselenin koltuk meselesi olmadığını söyledi. Öyle biri olmuş olsaydı seçimden hemen sonra haydi olağanüstü kurultaya gidelim haydi imza toplayalım haydi genel başkan seçelim moduna girerdi ve genel başkan olurdu.

Ancak İmamoğlu öyle yapmadı. 4 kere genel başkanla görüştü, defalarca telefonda görüştü, 'bu süreci beraber yürütelim' dedi. Kamuoyuyla duygularını paylaştı, bu konudaki görüşlerini topladı, 100 binden fazla insanın görüş beyan ettiği bir platform kurdu” şeklinde değerlendirmede bulunuldu.

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