Ekipler ağaçtan düşen Efe, için seferber oldular

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ekipler ağaçtan düşen Efe, için seferber oldular

Siirt'in Tilo içesinde ağaçtan düşen Efe için ekipler seferber oldu. Diyarbakır'dan kalkan ambulans helikopter engebeli araziye indi. Efe'yi dağlık arazide alan ekipler ambulans helikopterler hastaneye yetiştirdiler.

Siirt'in Tillo ilçesinde ağaçtan düşerek yaralanan Cesim Efe (60), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Tillo ilçesine bağlı Kargacık mezrasında meydana geldi. Menengiç toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Cesim Efe, yaralandı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık, AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Arazinin engebeli olması nedeniyle zor ulaşılan Efe için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istendi. Diyarbakır'dan kalkan ambulans helikopter engebeli araziye indi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Cesim Efe, Diyarbakır'a sevk edildi. Efe'nin sırt kemiklerinde kırıkların olduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

Ekipler ağaçtan düşen Efe, için seferber oldular

Ekipler ağaçtan düşen Efe, için seferber oldular

Ekipler ağaçtan düşen Efe, için seferber oldular

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