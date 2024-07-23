EKK’dan kararlı OVP mesajı

Ekonomi politikalarının etkin bir koordinasyon içerisinde uygulanmasını sağlamak maksadıyla oluşturulan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) 2024 yılı altıncı toplantısını bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu metin Türkiye'nin ekonomik durumu ve alınan önlemler hakkında bilgi vermektedir. Metinde vurgulanan ana noktalar şunlardır:

On İkinci Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program (OVP): Belirlenen ekonomik hedefler doğrultusunda eylemler koordineli bir şekilde uygulanıyor.

Enflasyonla Mücadele: Enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi hedeflenmiş ve bu doğrultuda politikalar uygulanmıştır. Haziran ayı itibariyle dezenflasyon süreci başlamıştır.

Cari İşlemler Dengesi ve Rezervler: Cari işlemler açığının önemli ölçüde azaldığı ve rezervlerin arttığı belirtilmektedir.

Finansal İstikrar: Risk priminin azalmasıyla birlikte ülkenin dış finansmana erişiminin arttığı ve finansman maliyetlerinin düştüğü ifade edilmektedir.

Dış Kaynak Girişi ve Türk Lirası: Dış kaynak girişinin güçlenmesi ve Türk lirasına olan ilginin artmasıyla finansal istikrarın sağlandığı ve dezenflasyon sürecini pozitif yönde desteklediğini aktarıldı.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları: Programın oluşturduğu güven ortamı vesilesiyle uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not artırımı yaptığı belirtilmiştir.