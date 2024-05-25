Eklem ağlarına kök hücreyle tedavi. Uzmanlar açıkladı

Modern tıbbın en umut verici gelişmelerinden biri olan kök hücre tedavisi, eklem ağrılarının tedavisinde yeni bir dönem başlatıyor.

Uzmanlar, bu tedavinin özellikle diz, omuz ve kalça gibi yük taşıyan eklemlerdeki kıkırdak hasarlarını onararak şiddetli ağrıları azalttığını ve hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırdığını belirtti.

Diz, omuz ve kalça gibi bölgelerde meydana gelen ciddi eklem ağrıları, farklılaşma yeteneğine sahip kök hücreler kullanılarak tedavi edilebiliyor.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapan Ertuğrul Güngör, kök hücre tedavisinin detaylarını paylaştı.

Yetişkin bireylerde yağ dokusu ve kemik iliğinde bulunan bu öncü hücrelerin, çoğalma ve farklılaşma kapasitesine sahip olduğunu belirten Güngör, "Bu hücreleri eklemlere uyguladığımızda, eklem kıkırdak hücrelerine dönüşerek hasarlı kıkırdakların onarımını gerçekleştirebiliyorlar" dedi.

Güngör, bu işlemin genellikle orta seviyede eklem hasarı olan hastalarda tercih edildiğini ifade etti ve "Omuz, ayak bileği, kalça, diz ve el bileği gibi büyük eklemlerde bu tedaviyi uyguluyoruz. Hastanemizde bu yöntemle tedavi uygulamalarımız başarıyla devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Kök Hücre Nedir?

Kök hücreler, vücudun kendi kendini tamir etme yeteneğinin temelini oluşturan özel hücrelerdir.

Özellikle kemik iliği ve yağ dokusunda bolca bulunan bu hücreler, hasar görmüş dokuların onarılmasında kritik bir rol oynar.

Kök hücre tedavisi, bu hücrelerin laboratuvar ortamında çoğaltılması veya özel tekniklerle konsantre edilmesi sonucu elde edilen hücrelerin, hasarlı eklem bölgesine enjekte edilmesi işlemidir.

Tedavinin Avantajları ve Uygulama Yöntemleri

Kök hücre tedavisi, cerrahi müdahale gerektirmeyen ve genellikle tek seansta tamamlanan bir işlemdir. Bu yöntem, özellikle cerrahiye uygun olmayan veya ameliyat olmak istemeyen hastalar için ideal bir alternatif sunmakta.

Tedavi, hasarlı kıkırdak dokusunun iyileşmesine destek olmak ve ağrıları azaltmak amacıyla uygulanır.

Uzmanların Önerileri

• Doğru Hasta Seçimi: Kök hücre tedavisinin başarısı, uygun hastaların seçilmesine bağlıdır. Tedavi, eklem kıkırdak kapasitesinin tamamına yakın kayıplarında uygulanamaz.

• Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Tedaviye ek olarak, kilo verme ve düzenli egzersiz yapma gibi yaşam tarzı değişiklikleri de önerilmekte.

• Hijyen ve Bakım: Tedavi sonrası dönemde, eklem sağlığını korumak için hijyen ve düzenli bakım önemlidir.

Tedavinin Geleceği

Kök hücre tedavisi, eklem ağrılarına yönelik geleneksel yöntemlere kıyasla daha az invaziv ve daha hızlı iyileşme süreci sunuyor.

Uzmanlar, bu tedavinin gelecekte eklem ağrılarının tedavisinde standart bir yöntem haline gelebileceğini öngörüyor.