Eklem ağrılarını gideriyor romatizmaya iyi geliyor. Sabah akşam 1 bardak içince her derde deva oluyor

Editör: Ersoy Özdem

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Defne yaprağından hazırlayacak karışımla eklem ağrılarını giderileceği romatizmaya iyi geleceğinin altı çizildi. Bu karışımın sabah akşam 1 bardak içilmesi tavsiye edildi.

İŞTE MUCİZE KARIŞIM…

4 bardak suya 5 adet defne yaprağı atılır ve kısık ateşte kaynatılması önerildi. Kaynatılan karışımın suyu süzülüp buzdolabında saklanarak günde en az sabah akşam 1 su bardağı içilirse eklem ağrılarına ve romatizmaya iyi gelir.

DEFNE YAPRAĞI ÇAYININ FAYDALARI

Defne yaprağı çayı, antibakteriyel, antiviral, antifungal etkileri ile ateş, iltihaplanma, soğuk algınlığı, grip, öksürük, bulantı ve kusmanın kontrolünde yaygın tercih edilir. Ayrıca balgam söktürücü, burun tıkanıklığını giderici ve solunum yolu enfeksiyonlarını iyileştirici özelliklere sahiptir. Sinir sisteminin yavaşlatarak rahatlamaya, kaygı ve stresin yönetilmesine yardımcı olur. İltihap azaltıcı etkisi ile artrit gibi kemik ve eklem problemlerinin hafifletilmesini sağlar. Kan şekerinin hızla yükselmesinin engeller ve diyabetli kişilerde hiperglisemiyi önler. Kolesterolün düşürülmesinde etkin rol oynadığından dolayı kalp ve damar hastalıkları riskini azaltmaya yardımcıdır.

DEFNE YAPRAĞI NASIL KULLANILIR?

Defne yaprağı farklı şekillerde ve farklı amaçlar için kullanılabilir. Yaygın olarak defne bitkisi taze, kurutulmuş, dondurulmuş, toz haline getirilmiş ve yağı çıkarılmış şekilde evlerde yerini alır. Defne yaprakları yemekler, soslar ve çeşniler olmak üzere çeşitli besinler ile buluşturulur. Kekik, biberiye, hardal, biber, maydanoz ve sarımsak gibi bitkilerle karıştırılarak kullanılabilir. Ayrıca turşu, sosis, et, balık, sebze, çorba, güveç ve dolmalarda tercih edilebilir. Farklı kültürler de dâhil olmak üzere çaylara, peynirlere, yağ ve likörlere katılan bir tatlandırıcı olarak bilinir. Keskin ve aromatik kokusu nedeniyle kapalı kaplar veya kutularda saklanması tercih edilir.