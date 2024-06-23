Ekmeğe yüzde 66 zam

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ekmeğe yüzde 66 zam

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, ekmek fiyatılarına tek seferde dev zam yaptı. Yapılan yeni zam ile beraber 7,5 liradan satılan ekmeğin fiyatı 12,5 liradan satılacak. Yeni zam Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan BESAŞ, ekmek fiyatlarına dev zam yaptı. Daha önceden 7,5 liradan satılan 400 gram BESAŞ ekmeği, yeni fiyatıyla 12,5 liradan satışa sunulacak. Bu artış, yüzde 66'lık bir zam oranına denk geliyor ve Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Yapılan yeni zam ile beraber güncel ekmek fiyatları şu şekilde olacak:

  • Tam buğday ekmek: 22,5 lira
  • Kepekli ekmek: 17 lira
  • Çavdarlı ekmek: 22,5 lira
  • Ruşeynli ekmek: 22,5 lira
  • Ayçekirdekli ekmek: 25 lira
  • Organik siyez tam buğday ekmek: 45 lira
  • Tam tahıllı ekmek: 25 lira
  • Yulaflı ekmek: 25 lira
  • Yöresel köy ekmeği: 45 lira
  • Rol ekmek: 3 lira
  • Kepekli rol ekmek: 3 lira
  • Tuzsuz rol ekmek: 3 lira
  • Şampiyon ekmek: 7,5 lira
  • Çikolatalı ekmek: 7,5 lira
  • Sandviç ekmeği (3'lü): 10 lira

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