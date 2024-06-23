Ekmeğe yüzde 66 zam

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan BESAŞ, ekmek fiyatlarına dev zam yaptı. Daha önceden 7,5 liradan satılan 400 gram BESAŞ ekmeği, yeni fiyatıyla 12,5 liradan satışa sunulacak. Bu artış, yüzde 66'lık bir zam oranına denk geliyor ve Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Yapılan yeni zam ile beraber güncel ekmek fiyatları şu şekilde olacak: