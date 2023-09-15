Ekmeğinden içinden çıktı. Mide bulandıran rezalet. Aynı yerde ikinci olay

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde aynı yerden alınan ekmeğin içinden yine iplik çıkması tepki çekti.

KAYNAK: İHA
Ekmeğinden içinden çıktı. Mide bulandıran rezalet. Aynı yerde ikinci olay

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde vatandaşın aldığı ekmeğin içinden bir avuç büyüklüğünde çuval ipi çıkmıştı.

Aynı yerden alışveriş yapan farklı bir vatandaşın aldığı ekmekten yine ip çıktı.

9 Eylül Cumartesi günü Kapaklı İnönü Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi Yıldızkent bölgesinde bulunan bir büfeden ekmek alan Onur B.’nin aldığı ekmeğin içinden bir avuç çuval ipi çıkmıştı.

15 Eylül Cuma günü aynı büfeden ekmek alan Fatma Y.’nin de ekmeğinin içinden 10 santim uzunluğunda ip çıktı.

“İNSAN CANI BU KADAR UCUZ”

Yaşanan durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Fatma Y., “Sabah çocuğum ekmek aldı. Öğlen yemek için ekmeği kırdığımızda içerisinden ip çıktığını gördüm. İnsanların canını düşünen yok. İnsan canı işte bu kadar ucuz” diye konuştu.

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