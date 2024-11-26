Ekmek almaya gidiyordu canından oldu

Kaynak: DHA
Ekmek almaya gidiyordu canından oldu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilini park edip ekmek almak için karşıya geçmek isteyen 69 yaşındaki Mehmet Tepe hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Ordu'nun Şirinevler Mahallesi Ata Sanayi yolunda meydana geldi. Otomobilini yol kenarına park ettikten sonra karşı yöndeki fırından ekmek almak için yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Tepe'ye, K.K. idaresindeki 34 KOK 854 otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Tepe, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü K.K. gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Son Haberler
Plastik toplarken 10 metrelik kuyuya düştü
Plastik toplarken 10 metrelik kuyuya düştü
Zincir marketlerde satılıyor. Pizza devi ürünlerini toplatıyor
Zincir marketlerde satılıyor. Pizza devi ürünlerini toplatıyor
Mersin’de tipide donarak ölen çoban toprağa verildi
Mersin’de tipide donarak ölen çoban toprağa verildi
ABD Ukrayna'ya uzun menzilli füze verildiğini ilk kez teyit etti
ABD Ukrayna'ya uzun menzilli füze verildiğini ilk kez teyit etti
Jandarma anaokulu öğrenci ve öğretmenlerine trafik eğitimi verildi
Jandarma anaokulu öğrenci ve öğretmenlerine trafik eğitimi verildi