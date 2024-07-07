Ekmek bazı şehirlerde 10 TL'ye yükseldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekmek bazı şehirlerde 10 TL'ye yükseldi

Temmuz ayı itibarıyla ekmek fiyatlarında yaşanan artış, vatandaşların bütçesini etkilemeye devam ediyor. Fiyat artışları, özellikle bazı şehirlerde dikkat çekici düzeylere ulaşarak ekmeğin tanesini 10 liraya kadar yükseltti.

Türkiye'de Temmuz ayı itibarıyla ekmek fiyatlarındaki yükseliş, halkın alım gücünü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle belirli şehirlerde gözlemlenen fiyat artışları, ekmek fiyatlarını 10 liraya kadar çıkardı.

Bayburt'ta 230 gram ekmek 8,5 liradan 10 liraya yükselirken, İstanbul'da halk ekmeği ve kepek ekmeğinin fiyatı 5 liradan 8 liraya yükseldi. Bursa'da ise BESAŞ'ın unlu mamüllerine yapılan zam oranı %33 ile %80 arasında değişkenlik gösterdi.

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ZAM NEDENLERİ:

Son zamanlarda ekmek fiyatlarının yükselmesi, bir dizi faktörün birleşimi sonucunda gerçekleşti. Öncelikle, un fiyatlarının artışı, bu temel gıda maddesinin maliyetini doğrudan etkiledi. Ekmek üretiminde önemli bir girdi olan enerji maliyetlerindeki yükseliş de fiyatları artıran diğer bir etken oldu

. Ayrıca, ekmek yapımında kullanılan diğer ham maddelerin fiyatlarında görülen artış, son kullanıcıya yansıyan fiyatlarda belirgin bir yükselişe neden oldu. Bu durum, halk arasında rahatsızlık yarattı ve sosyal medya platformlarında ekmek fiyatlarındaki bu artışa karşı geniş çaplı eleştiriler dile getirildi. Fiyat artışlarına yönelik tepkilerin ardından, yetkililer tarafından ihtiyaç sahiplerine sunulan ekmek yardımlarının miktarının artırılacağına dair açıklamalar yapıldı.

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