Ekmek değil dondurmalı ekmek sırası

Türkiye’de 10 TL’lik ekmek için kuyruğa girenlerin görüntülerine aşina olanları şaşırtacak haber İtalya’nın Napoli kentinden geldi.

İtalya’nın popüler tatil kenti Napoli’de bir büfe ekmek arası dondurma satıyor.

Ülkemizde de satılan bir dondurma markasının ürünlerini bıçakla ince ince doğrayıp, ekmek, poğaça gibi ürünlerin arasına koyarak satan dükkanın kapısında uzun kuyruklar oluyor.

En ucuzu 5 Euro (Yaklaşık 174 TL) olan ekmek arası dondurma için dakikalarca sırada bekleyen müşteriler hainden çok memnun gözüküyor.