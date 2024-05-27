Ekmek değil dondurmalı ekmek sırası

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekmek değil dondurmalı ekmek sırası

Ekmek arası domates-peynir tarih mi oluyor?

Türkiye’de 10 TL’lik ekmek için kuyruğa girenlerin görüntülerine aşina olanları şaşırtacak haber İtalya’nın Napoli kentinden geldi.

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İtalya’nın popüler tatil kenti Napoli’de bir büfe ekmek arası dondurma satıyor.

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Ülkemizde de satılan bir dondurma markasının ürünlerini bıçakla ince ince doğrayıp, ekmek, poğaça gibi ürünlerin arasına koyarak satan dükkanın kapısında uzun kuyruklar oluyor.

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En ucuzu 5 Euro (Yaklaşık 174 TL) olan ekmek arası dondurma için dakikalarca sırada bekleyen müşteriler hainden çok memnun gözüküyor.

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