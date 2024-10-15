Ekmek fırınları denetlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde faaliyet gösteren ekmek fırınlarına yönelik denetimler sürüyor.

Kahramankazan Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren ekmek fırınlarına yönelik denetleme yapıyor. Halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, fırınların hijyen koşulları, çalışanların sağlık durumları ve üretim standartları inceleniyor. Denetimlerde, ekmeklerin üretim aşamasından satışa sunulmasına kadar olan süreçteki hijyenik uygulamalar titizlikle gözlemleniyor. Ekipler, fırınların genel temizlik durumunu, kullanılan malzemelerin kalite belgelerini ve çalışanların sağlık raporlarını kontrol ediyor. Ayrıca, ekmeklerin etiket bilgileri ve fiyat tarifeleri de gözden geçiriliyor.

Yapılan denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini ve vatandaşların sağlığının her zaman öncelikli olduğunu belirten belediye yetkilileri, bu tür denetimlerin, gıda güvenliğini sağlamak ve halkın kaliteli gıda tüketimini teşvik etmek amacıyla hayata geçirildiğini vurguluyor. Yetkililer, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğinin de altını çiziyor.