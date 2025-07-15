Ekmek gramajı mercek altında! Germencik’te fırınlara zabıta denetimi

Kaynak: İHA
Ekmek gramajı mercek altında! Germencik’te fırınlara zabıta denetimi

Aydın’ın Germencik ilçesinde zabıta ekipleri, fırınlarda ekmek gramajı denetimi yaptı.

Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve adil hizmet alabilmesi amacıyla ilçedeki fırınlarda denetim yaptı.

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Yapılan kontrollerde, satışa sunulan ekmeklerin belirlenen gramaj standartlarına uygun olup olmadığı incelendi.

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Zabıta ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde hem hijyen şartları hem de ürün ağırlıkları titizlikle kontrol edilirken, standart dışı üretim yapan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.

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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirterek, halk sağlığını ve tüketici haklarını koruma konusunda kararlı olduklarını vurgulayıp, "İlçemiz genelinde fırınlarımızda düzenli denetim sağlıyor, hijyen, gramaj gibi kriterlerde incelemelerimizi hassasiyetle gerçekleştiriyoruz. Huzur ve sağlığınız bizim için kıymetli" dedi.

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