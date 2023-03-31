31 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ekmeği nasıl taze tutabiliriz

Artan ekmek fiyatları ekmeği taze tutmayı da akıllara getirdi. Peki, ekmek nasıl taze tutulabilir? İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 12:30
Takip Et

Ekmek nasıl taze kalır

Ekmeği nasıl taze tutabiliriz
+
Aa
-

İşte ekmeğin bayatlamasını önleyecek yöntemler:

Ekmek tüketilirken, bazı kişiler kabuğunu sevdikleri için veya ekmek içi sıcakken hamur olduğundan önce ekmeğin kabuğunu koparıp yerler, bu durumda ekmek daha kolay bayatlar. Çünkü su kaybı kolaylaşır, kurur, kolayca ufalanır.

Ekmeği bozulmadan buzdolabında saklayabiliriz. Böylece küflenmesini önlemiş oluruz. Ancak tazeliği azalacaktır. Bu ekmekler yine kızartılarak veya ısıtılarak yenebilir.

Eğer derin dondurucumuz varsa ekmeği -21 derecede taze olarak uzun süre saklayabiliriz.

Ekmeğin dilimlenerek tüketilmesi bayatlamayı geciktirir.

Ekmeğin küflenmemesi için buharlaştırılmaması gerekiyor. Kuruyan ekmeği canlandırmak için bir tencereye az miktar su koyun ve kaynatın.

Su buharı çıkmaya başladığında tencerenin üzerine bir süzgeç yerleştirin ve kuru ekmekleri koyun. Buhar ekmeğe yavaş yavaş nüfuz ettikçe ekmek kaybettiği nemi alacak ve yenilecek kıvama gelecektir.

Ekmek kesinlikle açıkta bırakılmamalıdır. Ekmek yeterince soğumadan torbaya konursa buhar nedeniyle küflenir.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
1
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
2
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
3
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
4
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
5
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Ünlü bankadan döviz bürosuna koşturacak dolar tahmini
6
﻿Ünlü bankadan döviz bürosuna koşturacak dolar tahmini
﻿Ünlü bankadan döviz bürosuna koşturacak dolar tahmini
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
7
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Yapay zeka robotunun durdurulması için ABD'den destek
﻿Yapay zeka robotunun durdurulması için ABD'den destek
﻿Yapay zeka robotunun durdurulması için ABD'den destek
﻿Antalya Havalimanı için 140 milyon euroluk finansman
﻿Antalya Havalimanı için 140 milyon euroluk finansman
﻿Antalya Havalimanı için 140 milyon euroluk finansman
﻿ABD İran’a tazminat ödeyecek
﻿ABD İran’a tazminat ödeyecek
﻿ABD İran’a tazminat ödeyecek
﻿İş Bankası'nın kâr payı dağıtımını hangi tarihte yapacağı belli oldu
﻿İş Bankası'nın kâr payı dağıtımını hangi tarihte yapacağı belli oldu
﻿İş Bankası'nın kâr payı dağıtımını hangi tarihte yapacağı belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.