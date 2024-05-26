Ekmek zammı geri alındı

Elazığ’da Fırıncılar Unlu İmalatçılar ve Gıda Satıcıları Esnaf Odası’nın, 200 gram ekmeğin fiyatının 8 TL’den 10 TL’ye çıktığını açıklamasının ardından esnaf da ekmeği 10 TL’den satmaya başlamıştı. Elazığ Valiliği’nde fırıncılar odasıyla yapılan toplantıda valiliğin karşı çıkması sonucu oy çokluğuyla 2 TL’lik zam kararı geri çekildi.

Ekmek zammının esnafın talebi üzerine yapıldığını ifade eden Elazığ Fırıncılar Unlu İmalatçılar ve Gıda Satıcıları Esnaf Odası Başkanı İlhan Yıldız, 200 gram somun ve açık ekmeğin 2 TL’lik zamla beraber 10 TL’ye yükseldiğini duyurmuştu.

Elazığ Valisi Ömer Toraman’ın zamma itiraz ettiği ve kararın geri çekildiği öğrenildi. 8 TL’ye satılan ekmeğe gelen 2 TL’lik zam Vali Ömer Toraman’ın kararıyla yeniden eski fiyatıyla satışı sürdürülecek.