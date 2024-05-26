Ekmek zammı geri alındı

Kaynak: ANKA
Ekmek zammı geri alındı

Elazığ Valiliği'nin itirazı sonrası Elazığ’da ekmeğe yapılan 2 liralık zam geri çekildi. Elazığ'da ekmek 8 TL’den satılmaya devam edilecek.

Elazığ’da Fırıncılar Unlu İmalatçılar ve Gıda Satıcıları Esnaf Odası’nın, 200 gram ekmeğin fiyatının 8 TL’den 10 TL’ye çıktığını açıklamasının ardından esnaf da ekmeği 10 TL’den satmaya başlamıştı. Elazığ Valiliği’nde fırıncılar odasıyla yapılan toplantıda valiliğin karşı çıkması sonucu oy çokluğuyla 2 TL’lik zam kararı geri çekildi.

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Ekmek zammının esnafın talebi üzerine yapıldığını ifade eden Elazığ Fırıncılar Unlu İmalatçılar ve Gıda Satıcıları Esnaf Odası Başkanı İlhan Yıldız, 200 gram somun ve açık ekmeğin 2 TL’lik zamla beraber 10 TL’ye yükseldiğini duyurmuştu.

Elazığ Valisi Ömer Toraman’ın zamma itiraz ettiği ve kararın geri çekildiği öğrenildi. 8 TL’ye satılan ekmeğe gelen 2 TL’lik zam Vali Ömer Toraman’ın kararıyla yeniden eski fiyatıyla satışı sürdürülecek.

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