Ekonomi devi Merkez Bankası'nın yapacağı hamleyi açıkladı

Almanların dev bankasından TCMB için 'şahin' faiz beklentisi...Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, yüzde 40'lık TCMB politika faizi beklentisini öne çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ekonomi devi Merkez Bankası'nın yapacağı hamleyi açıkladı

Deutsche Bank ekonomistleri Yigit Onay ve Christian Wietoska, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) politika faizi beklentilerini açıkladı. Ekonomistler, artan jeopolitik riskler ve bu risklerin Türkiye’nin enflasyon ve ödemeler dengesi dinamikleri üzerindeki olası etkilerini gözeterek, para politikası görünümüne ilişkin öngörülerini güncellediklerini ve artık kasım ve aralık aylarında TCMB'den 250’şer baz puanlık faiz artışı beklediklerini belirtti.

Ekonomim Gazetesi'nden yer alan habere göre, Ekonomistler, önümüzdeki hafta perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında ise, 500 baz puanlık faiz artırımı beklediklerini kaydetti. Kasım ve Aralık'taki artışlarla birlikte yıl sonu tahmini yüzde 40 politika faizine çıkarttı.

YÜZDE 40 BEKLENTİSİNİ ÖNE ÇEKTİ

Ekonomistler, faiz artışlarının bir haftalık repo faizinin yüzde 40’a ulaşmasıyla son bulacağı görüşlerini korumakla beraber, bu seviyeye önceki tahminlerine göre daha erken şekilde, yıl sonunda ulaşılacağını düşünüyor.

Kurum daha önce yüzde 40 nihai politika faizi seviyesine yerel seçimin ardından 2024’ün ikinci çeyreğinde ulaşılacağını öngörmüştü.

Notta, böyle bir politikanın, “Enflasyon beklentilerini kontrol altına alma, Merkez Bankası’nın ekonomiyi sürdürülebilir bir patikaya sokma ve kredibilitesini güçlendirme hedefleriyle daha uyumlu olacağı” ifade edildi.

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