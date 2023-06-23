Ekonomik güven endeksi Haziran'da düştü

TÜİK açıkladı. Ekonomik güven endeksi Haziran ayında yüzde 2,5 aranında düşerek 101,1'e geriledi

Ekonomik güven endeksi Haziran'da düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nın verilerine göre Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 103,7 iken, Haziran ayında %2,5 oranında azalarak 101,1 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 6,5 oranında azalarak 85,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 105,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 118,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 117,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,5 oranında azalarak 88,9 değerini aldı.

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