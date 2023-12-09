Ekonomik kriz bit pazarını da vurdu. 'Ucuzluğa rağmen satış yapamıyoruz'

Bir zamanlar Ankara’nın son derece popüler pazarlarından olan ikinci el spot malların satıldığı ‘Bit Pazarı’ son dönemlerde adeta sinek avlıyor.

Gazete İlksayfa'dan Sefa Üstüner'in haberine göre, ürünlerin gayet uygun fiyatlara satıldığı pazarda, satıcılar durgunluğun sebebi olarak, nakit sıkıntısı ve yeni neslin daha çok sıfır ürünler tercih etmesine bağlıyor.

“ESKİ YOĞUNLUĞU KALMADI”

Geçmişte pazarda insan kalabalığının olduğunu belirten esnaf, “Biz yıllardır burada ticaretle uğraşmaktayız. Eskiden hafta içi dahi burası kalabalık olurdu, insanlar alışverişini yapardı satacak ürünü olan gelir ürününü satardı. Bizler şimdi ürün satamadığımız için, bize gelen ürünleri, fiyatı çok çok uygun olmadığı sürece alamıyoruz. Çünkü satışlarımızda bir düşüş söz konusu. Eski yoğunluğu da kalmadı buraların. Sadece, Cumartesi ve Pazar günleri bir yoğunluk söz konusu” dedi.

“BURADA GİZLİ BİR SERVET YATIYOR”

Antikacılık yapan bir başka esnaf ise, “Gençler buranın kıymetini bilmiyorlar. Burada gerçekten bir servet yatıyor. Gelen müşteriler genellikle yaşlı insanlar oluyor. Ya ellerindeki ürünleri satmaya çalışıyorlar ya da kullanılabilir 2’nci el eşyaları uygun fiyattan satın alıyorlar.

Kimi zaman gerçekten elimize çok temiz mallar geçiyor. Gençlerin buraya karşı bir ön yargısı mı var acaba bilmiyorum. Aradıkları her şeyi A’dan Z’ye burada bulabilirler. En alakasız eşyaları dahi burada bulmak mümkün" ifadelerini kullandı.