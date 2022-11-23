Kış lastikleri kiraya veriliyor. Ekonomik kriz yok diyenler utansın

Otomobil lastiklerinin fiyatları yükselmeye devam ediyor. Osmaniye’de bir lastik tamircisi, ikinci el lastik alamayan vatandaşlar için kışlık lastik kiralamaya başladığını açıkladı.

Durumu özetleyen lastikçi Serdar Pektaş, “Lastikler pahalı olduğu için, vatandaşın alım gücü azaldığı için; ikinci eli de alamıyorlar. Onun için kış lastiklerini kiraya veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 10 yıldır araç lastikçiliği yaptığını söyleyen Serdar Pektaş, geçen yıl başlattığı kış lastiğini kiraya verme hizmetine bu yıl da devam etme kararı aldı. Esnaf Serdar Pektaş, şu ifadeleri kullandı:

“Lastikler pahalı olduğu için, vatandaşın alım gücü azaldığı için; ikinci eli de alamıyorlar. Onun için kış lastiklerini kiraya veriyoruz. Millete de cazip geliyor, işini bitiriyor.1 haftalık, 10 günlük… Takıyorlar işlerini bitirip geliyorlar, söküp takıyoruz gene geri gönderiyoruz. 200 liradan başlıyor 600-700’e… Ebadına göre değişiyor. En fazla 1 hafta 10 günlük bu fiyatlarımız geçerlidir. Talep geçen sene çok yoğundu. Kara göre değişiyor tabi. Kar yağmazsa fazla talep olmaz. Kar yağdığı zaman sürekli takıp gönderiyoruz vatandaşlarımızı. Kış memleketinde olan yerlerimize mesela 1 haftalık işi oluyor vatandaşlarımızın, alıp takması kendisine 3-4 bin liraya mal oluyor, ama bizim burada ucuz cazip, takıyoruz gönderiyoruz hem kendi faydalanıyor hem biz faydalanıyoruz.”