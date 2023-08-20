Ekonomik krizin fotoğrafı. Alım gücü dibe vurunca çeyrek simit satılmaya başladı

Sosyal medyada yayılan fotoğraflarda yarım simidin 5 liradan, çeyrek simidin ise 2,5 liradan satışa sunulduğu görüldü.

Türkiye uzun süredir gitgide artan fahiş enflasyon ve döviz kurunun hızlı yükselişiyle mücadele etmeye çalışırken, her kalemde gelen zamlar vatandaşın hayat pahalılığı karşısında ayakta kalmasını zorlaştırıyor. Maaşlarıyla temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çeken vatandaşlar, gıda ürünlerini de azar azar almaya başladı.

Görenleri şoke eden boş baklava, boş gözleme, boş tost, içsiz içli köfte ve dolgusuz mantının ardından şimdi de yarım simit ile çeyrek simit satılmaya başlandığı iddiası gündem oldu.

Sosyal medyada yayılan fotoğraflarda, İzmir'de tanesi 10 liradan satılan simidin yarısının 5 liradan, çeyreğinin de 2,5 liradan satıldığı görüldü.