Ekonomik Reform Partisi, yeni liderini seçti

Meclis Namoyandagon milletvekili Giyosiddin Ashurzoda, yapılan seçim sonrasında Tacikistan Ekonomik Reform Partisi'nin yeni lideri seçildi.

48 yaşındaki Ashurzoda, Gissar doğumlu, ekonomi bilimleri uzmanı. Parti, Aralık 2019'dan bu yana 64 yaşındaki Rustam Kudratov tarafından yönetiliyordu.

Seçim sonrasında yapılan açıklamada Kudratov'un başkan yardımcısı olarak parti faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.

Mashrab Fayzullo partinin birinci genel başkan yardımcılığı görevini sürdürürken, Sarvinoz Majidova ve Haydar Rakhmagzoda başkan yardımcılığına atandı.

Daha ziyade PERT kısaltmasıyla tanınan Tacikistan Ekonomik Reform Partisi, 2005 yılında kuruldu. Partiye 2019 yılına kadar Olim Boboev, Aralık 2019'dan bu yana ise yukarıda da belirtildiği üzere Rustam Kudratov başkanlık etti.

Mart 2020'de yapılan parlamento seçimlerinde PERT parlamentoda beş sandalye elde etmeyi başardı. Bu başarısıyla iktidardaki Halkın Demokrat Partisi'nin 47 sandalyesine, Tarım Partisi'nin ise 7 sandalyeye sahip olduğu Meclis Namoyandagon'un mevcut bileşiminde en çok temsili olan üçüncü parti haline geldi.