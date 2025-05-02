Ekonominin geldiği son nokta! 100 binden fazla genç evlenmek için kredi aldı... Mahinur Göktaş bununla övündü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AKP Yozgat İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

Valilikte şeref defterini imzalayan Mahinur Göktaş, Vali Mehmet Ali Özkan'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında evlilik kredisi alan gençlerin nikahına katılan Göktaş, "Türkiye genelinde Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran genç sayımız bugün itibarıyla 100 bini aştı. 100 bin 142 gencimiz bu desteğe başvurdu." dedi.

MAHİNUR GÖKTAŞ ÖVÜNDÜ

Evlilik kredisi almaya hak kazanan İrem Seda Ortataş ve Ömer Karakoç'un Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen nikah töreninde konuşan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Aile Yılı'nda bizler de gençlerimizi destekleme projesini hayata geçirdik. 81 ilimizdeki gençlerimiz bu krediden faydalanabiliyor. İrem ve Ömer de Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden faydalanan gençlerimizden. Bu program kapsamında bizler gençlerimize hem evlenmeden önce hem de evlendikten sonra destek olmak istiyoruz."

Bakan Göktaş, nikah töreninin ardından evlilik cüzdanını geline takdim etti.

100 BİNDEN FAZLA GENÇ KREDİ ALMADAN EVLENEMEDİ

Gençlerin yuva kurmaları için verdikleri teşviklerin devam ettiğini anlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle ilan ettiğimiz 2025 Aile Yılı, aileyi korumak ve güçlendirmek için başlattığımız ortak bir seferberliğin adıdır. 2025 Aile Yılı ile aile kurumunu her yönüyle destekleyen, değerlerini koruyan, karşılaştığı riskleri bertaraf eden yeni politikalar ve hizmetler hayata geçiriyoruz. Diğer yandan gençlerimizin yuva kurmaları için verdiğimiz teşviklerimiz devam ediyor. Türkiye genelinde Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran genç sayımız bugün itibarıyla 100 bini aştı. 100 bin 142 gencimiz bu desteğe başvurdu. Fondan yararlanan gençlerimize kredi ödemelerini yapıyoruz. Diğer taraftan özel sektörümüzün sunduğu özel indirimlerle yuva kurma süreçlerinde destek oluyoruz. Ailelerimizin, gençlerimizin her daim yanındayız. Biz, Aile Yılı'nı sadece bir yılın teması olarak değil, bir milletin geleceğine sahip çıkma kararlılığı olarak görüyoruz."