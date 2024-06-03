Ekonomist Aziz Çelik emekliyi bekleyen iki büyük tehlikeyi açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyonla ilgili açıklamalarının ardından, Halktv'de yayınlanan Haber Masası programına konuk olan Prof. Dr. Aziz Çelik, emeklilerin karşı karşıya kalabileceği olumsuz senaryolar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Çelik, emeklilerin sıfır veya resmi enflasyonun altında bir zam alabileceği uyarısında bulundu.

MEMUR EMEKLİLERİNİ HAYAL KIRIKLIĞI BEKLİYOR

Çelik, enflasyonda %3'lük bir artış öngörülmesi durumunda emeklilere %26 oranında zam yapılabileceğini belirtti. Ancak Mehmet Şimşek'in açıkladığı düzenlemelerin gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu vurgulayan Çelik, "Hazine, emeklilere mümkün olduğunca az para vermek istiyor. Bu durum memur emeklileri için büyük bir hayal kırıklığına yol açacak. Memurların Temmuz zammı, enflasyonun beş buçuk puan altında kalacak" şeklinde konuştu.

4 MİLYONA YAKIN EMEKLİYE SIFIR ZAM TEHLİKESİ

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sıfır zam tehlikesine dikkat çekti. Açıklamasında, milyonlarca emeklinin sıfır veya resmi enflasyonun altında zam alabileceğini belirten Çelik, işçi ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon oranında zam yapılmasının kesin olmadığını ifade etti.

Çelik, "Zam kök aylıklara yapılacağı için, 10 bin TL'ye tamamlanan emekli aylığı en az enflasyon oranı kadar artmazsa, 4 milyona yakın emekli sıfır veya resmi enflasyonun altında zamla yüz yüze kalabilir. 8 bin TL kök aylığı olan emekli şu an 10 bin TL alıyor. Yüzde 25 artış olursa, aylığı yine 10 bin TL olur, yani sıfır zam alır" dedi.