Dolar sessizliğini bozdu, ibreyi yeni zirvesine çevirdi... Peki şimdi ne olacak? Ekonomist Murat Özsoy açıkladı

Yeniçağ Gazetesi / Büşra İLASLAN

Nisan ayının ilk işlem gününü yatay pozitif bir seyir ile kapanan dolar/TL kuru, 5 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktı. Kademeli yükselişlerini sürdüren kur 19,22TL üzerinde fiyatlama görmeye başlarken, kurun bu seviye üzerinde kalıcılık yeni tarihi zirvelerin kaydedilmesi yönündeki endişeleri beraberinde getirdi.

Dolar kurunda yaşanan hareketliliği Yeniçağ Gazetesi'ne değerlendiren ekonomist Murat Özsoy, "Dolar/TL kurunun uzun süren yatay hareketi sonrasında, son günlerde 19TL üzeri hareketlenmenin dikkat çekici olmasının arkasında ne var diye baktığımızda; küresel makro ekonomik veri akışının olmadığını, daha çok iç dengelerin olduğunu görüyoruz." dedi.

Küresel makro ekonomik gündemin iki haftadır dolar/TL kurunu çok riske edecek bir içerikte olmadığını belirten Özsoy, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Dolar endeksi Mart ayı başından bu yana sürekli kan kaybediyor. Aylık değer kaybı yüzde 2’yi aştı, haftalık değer kaybı da yüzde 0.4 seviyesinde.

'BUNDAN SONRAKİ DÖNEM DE TL’NİN DEĞER KAYBINDA HIZLANMA OLASILIĞI YÜKSEK'

Böyle bir küresel ortamda; dolar/TL kurunun arttığını ve 4 Nisan itibariyle 19.20TL seviyelerini de aştığını hatta Mart ayında gün içinde 19.35’li seviyeleri test ettiğini görüyor olmamız bundan sonraki döneme ilişkin de TL’nin değer kaybında hızlanma olasılığının yüksek olduğunu bizlere gösteriyor."

'KUR KORUMALI MEVDUAT'TA SINIRLARIN HIZLA KALDIRILMASI DÖVİZ YETERLİLĞİNE DAİR ENDİŞELER YARATTI'



Son günlerde Kur Korumalı Mevduat'taki sınırlamaların kalkmasının Kur Korumalı Mevduat'a yaramadığını söyleyen Özsoy, "TL mevduat, Kur Korumalı Mevduat'a göre cazibesini korudu. Kur Korumalı Mevduat'ta sınırların hızla kaldırılması piyasalarda döviz yeterliliğine dair birtakım endişeler yarattı, dolara olan talep arttı. Ayrıca enflasyon artış hızındaki yavaşlama da borsanın o geçen yıl sonu olan cazibesini de söndürdü." ifadelerini kullandı.

Bu iç gelişmelerin dolar/TL kurunu yukarıya taşıyan en başta gelen faktörler olduğunu ifade eden Özsoy, şu sıralar en büyük riskin ABD dolar endeksinin yeniden yükselişe geçmesi olduğunu söyledi.

ABD dolar endeksinin yeniden yükselişe geçmesi durumunda dolar/TL’deki artışın da hızlanacağını kaydeden Özsoy, bu riske ilişkin bu hafta Cuma gününe dikkati çekerek değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Cuma günü çok önemli çünkü ABD tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Bu veri beklentilerden daha iyi gelirse ABD ekonomisi iş gücü piyasasına dair olumlu açıklamalar olursa ABD ekonomisindeki resesyon söylentileri de yerini yeniden toparlanan bir ABD dolar endeksine bırakabilir.

'SEÇİME KADAR DOLAR/TL’NİN YATAY HAREKETİNİ PEK GÖRECEĞİMİZİ SANMIYORUM'

Bundan sonra seçime kadar olan dönemde dolar/TL’nin artık o aylar süren stabil, yatay hareketini pek göreceğimizi sanmıyorum."