Ekonomist Onur Çanakçı'dan dolar duası: Ortaklıkta dedikodu çok inşallah 150 TL olmaz

Gazeteci Emre Kulcanay’ın YouTube’den yayın yapan EK TV'ye Ünlü ekonomist Onur Çanakçı konuk oldu.

Emre Kulcanay, “YouTube'da Emre Kulcanay EK TV'ye hoş geldiniz. Yıl boyunca tartıştığımız dolarda artış söylentileri söylenti olarak mı kalacak? 22 Eylül Pazartesi itibariyle dolar 41,40 TL'den işlem görüyor. Peki yılı kaçtan tamamlayacak? 70-80 TL dedikoduları dedikodu olarak mı kalacak? Bunları ünlü ekonomist Onur Çanakçı'ya az sonra soracağız.” İfadelerini kullandı.

Onur Çanakçı şunları aktardı:

“TÜRKİYE'DEKİ ZATEN ALTINA BAKIŞ AÇISI BELLİ”

“E kardeşim sen dünyada şu anda çok büyük bir talep var altına. Neden? Çünkü diyorlar ki yani altın güvenlik endeksleri alalım kenarımızda dursun. E Türkiye'deki zaten altına bakış açısı belli. Malum bu şartlardayken sen hala dövizi tutmak için bir bedel ödeyip bir para yakıyorsan zaten onun olduğu yerde olmadığı, olması gereken yerde olmadığı aşikar.

“150 OLMASIN DİYE 150 SENEMİZİ YAKARLAR”

E ben şimdi kalkıp da dolar 150 olacak. Yani ne olacak ki 150 olması için? 150 olmasın diye 150 senemizi yakarlar o doları 150'ye getirmezler veya 60'a getirmezler. 60 senemizi yakarlar şu anda.

Anlatabiliyor muyum? Merkez Bankası rezervi 70 milyar dolardayken bile Allah'ını seven defansa gelsin diye doları artırmadılar ya.

Enflasyon-Dolar makası yara açıyor!

Yani sözün özü bizim sorunlarımız başka. Bak şimdi iki tane köprü 8 tane otoyolun işletme ve gelir haklarını devrediyorlar.

Satışı değilmiş. Ondan sonra şimdi 2023 senesindeki 2024 senesindeki OVP'de bakar mısın? Bak OVP dediğimiz şey 3 yıllık çıkıyor. Projeksiyon 3 yıl ama her sene çıkıyor.

Böyle böyle bir sorunumuz var. Her sene 3 senelik plan açıklıyoruz. Tamam mı?

Yani hani artık anla diye söylüyorum. Yani anla diye söylüyorum. Şimdi eee bir önceki OVP'de yani geçen seneki OVP'de özelleştirme 2026'daki özelleştirme gelirleri 30 milyar liraydı. Şimdi 2000 eee 25'te açıklanan bu sene açıklanan OVP'de 2026 özelleştirme gelirimiz tamına eee 185 milyar lira. Yani 30'u çık köprü ve otobanlar için eee öngörülen rakam cebimize girmesi düşünülen, cebine, devletin kasasına girmesi gereken rakam 185 milyar TL. E şimdi ben soruyorum.”