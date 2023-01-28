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Selçuk Geçer dolarda Şubat ayında olacakları açıkladı

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, doların gerçek değerinin 24 TL olduğunu belirterek "Dolar önümüzdeki haftalarda yükselişini başlatacak ve şubat sonuna kadar 24 lirayı görecek" dedi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 12:09
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Ekonomist Selçuk Geçer dolarda Şubat ayında olacakları açıkladı

Selçuk Geçer dolarda Şubat ayında olacakları açıkladı
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Ekonomist Selçuk Geçer, dolardaki yükselişin önlenmesinin imkansız olduğunu belirterek, kurun zirveyi göreceği tarihi işaret etti.

Geçer, doların gerçek değerinin şu anda 24 lira olduğunu ancak iktidarın elindeki araçlarla seçime kadar doları baskılamaya çalıştığını söyledi ve “Bu artışı artık baskılamaları mümkün değil. Ülkeye sokabildikleri sıcak para imkanları da tükenmiş durumda. Dolar önümüzdeki haftalarda yükselişini başlatacak ve şubat sonuna kadar 24 lirayı görecek” açıklamasında bulundu.

"BURASI AĞLAMA DUVARI DEĞİL"

Doların çıkacağı değerin zaten şu anda reel sektör değeri olduğunu söyleyen Geçer, “Türkiye’nin kısa vadeli borcu tarihinin en yüksek seviyesinde. 190 milyar dolara yakın bir borç var 1 yıl içerisinde ödenmesi gereken. Böyle bir yakın dönemli borç varken artık doları baskılamaz imkansız, yakında yeniden tırmanmaya başlayacak” ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul hakkında da yorumlarda bulunan Geçer, son haftalardaki istikrarsız borsa performansına dikkat çekerek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Borsada onun bunun gazıyla hisse alıp battık bittik diyen acemilere. Burası ağlama duvarı değil. Hesabı bana değil borsa uçacak kaçacak diye malı size tepeden çakanlara soracaksınız. Ben uyardığımda ‘sen ne bilirsin’ demeyi biliyordunuz. Bu arada bunlar iyi günleriniz” ifadelerine yer verdi.

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Millet
28.01.2023 12:30
La yeter Selçuk her hafta gün ay dolar tahmini yapıyorsun çıkmıyor uçacak kaçacak diyorsun şimdi neden 24 olmadı diyorsun Ya utanmanda yok arasıra özür dile bari.  
 
Ali Demir
28.01.2023 12:18
Yine saçmalıyor hep aynı hikaye Eylül,Ekim,Kasım,Aralık,Ocak,Şubat.... Bu kimin uşağıdır acaba  
 
Murat Keser
28.01.2023 12:11
Bu adam hep aynı söylem içinde  
 
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