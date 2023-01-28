Selçuk Geçer dolarda Şubat ayında olacakları açıkladı

Ekonomist Selçuk Geçer, dolardaki yükselişin önlenmesinin imkansız olduğunu belirterek, kurun zirveyi göreceği tarihi işaret etti.

Geçer, doların gerçek değerinin şu anda 24 lira olduğunu ancak iktidarın elindeki araçlarla seçime kadar doları baskılamaya çalıştığını söyledi ve “Bu artışı artık baskılamaları mümkün değil. Ülkeye sokabildikleri sıcak para imkanları da tükenmiş durumda. Dolar önümüzdeki haftalarda yükselişini başlatacak ve şubat sonuna kadar 24 lirayı görecek” açıklamasında bulundu.

"BURASI AĞLAMA DUVARI DEĞİL"

Doların çıkacağı değerin zaten şu anda reel sektör değeri olduğunu söyleyen Geçer, “Türkiye’nin kısa vadeli borcu tarihinin en yüksek seviyesinde. 190 milyar dolara yakın bir borç var 1 yıl içerisinde ödenmesi gereken. Böyle bir yakın dönemli borç varken artık doları baskılamaz imkansız, yakında yeniden tırmanmaya başlayacak” ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul hakkında da yorumlarda bulunan Geçer, son haftalardaki istikrarsız borsa performansına dikkat çekerek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Borsada onun bunun gazıyla hisse alıp battık bittik diyen acemilere. Burası ağlama duvarı değil. Hesabı bana değil borsa uçacak kaçacak diye malı size tepeden çakanlara soracaksınız. Ben uyardığımda ‘sen ne bilirsin’ demeyi biliyordunuz. Bu arada bunlar iyi günleriniz” ifadelerine yer verdi.