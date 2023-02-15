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Ekonomist Uğur Gürses borsada neler olup bittiği acıkladı

Ekonomist Uğur Gürses'ten isyan...Gürses "Borsa akbabalarını kurtarmak uğruna" diyerek yaşananları eleştirdi

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 09:10
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Ekonomist Uğur Gürses borsada neler olup bittiği acıkladı. Akbabaları işaret etti

Ekonomist Uğur Gürses borsada neler olup bittiği acıkladı
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Türkiye iki büyük depremle sarsıldı. Borsa İstanbul’un ise geç kapanması tepkilere neden oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışırken bütün tartışmalara rağmen açık kalan Borsa İstanbul, 8 Şubat Çarşamba günü kayıplar had safhaya yükselince kapatılmıştı.

Borsa için çıktığı gibi düşer diyen Ekonomist Uğur Gürses sosyal medyadan ''Borsa akbabalarını kurtarmak uğruna, siyasi bekaa hesaplarıyla popülizm uğruna bireysel emeklilik devlet katkı fonlarını hisse senedine sürenlerin hiç utanması yok mu?'' diyerek isyan etti.

Hükümetin uzun bir zamandır yatırımcıyı çekmek için cesaretlendirdiği Borsa İstanbul’da depremin ilk günü olan 6 Şubat’tan itibaren üç gün boyunca hiçbir şey olmamış gibi işlemler devam etti.

Borsada düşüş hızlanırken defalarca devre kesici çalıştı. Bu süreçte Borsa İstanbul yüzde 16’dan fazla değer kaybederken kayıp üçüncü işlem gününde hızlanınca sabah 11.00 sularında geçici olarak işlemler kapatıldı. Borsada üç günlük işlem yerine sadece üçüncü günkü işlemler iptal edildi.

Borsa bugün yeniden açılacak. Borsa için çıktığı gibi düşer diyen Ekonomist Uğur Gürses, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı hakkında yönetmelikte yapılan değişikliğe vurgu yaparak Twitter'dan "Eğer depremde enkaz altında kalanların, sağ kurtulanların borsa yatırımlarını korumak istiyorsanız ne yapılacağı belli'' diyerek paylaşımda bulundu.

GÜRSES'İN PAŞLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE

"Borsalar çıktığı gibi düşer de. Borsa akbabalarını kurtarmak uğruna, siyasi bekaa hesaplarıyla popülizm uğruna bireysel emeklilik devlet katkı fonlarını hisse senedine sürenlerin hiç utanması yok mu?

10 günde 10 milyar TL'lik fon hisse alımı zorunlu kılındı.

Eğer depremde enkaz altında kalanların, sağ kurtulanların borsa yatırımlarını korumak istiyorsanız ne yapılacağı belli: 3 Şubat fiyatları üzerinden farkı korursunuz. Nasıl ki kötü politikaları KKM ile kapatmak için 100 milyara yakın bütçe harcaması yaptıysanız.

6 ve 7 Şubat günkü takası da yapılmış işlemlerin iptal edilmesi artık mümkün değil. Yatırımcı da 'kötü yönetişim riskinin' bedeline katlanacak ne yazık ki."

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