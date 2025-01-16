EKPSS tercih süreci başladı

Kaynak: AA
EKPSS tercih süreci başladı

Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler için düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın tercih işlemleri, 27 Ocak Cuma saat 23.59'da sona erecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler için tercihler alınmaya başlandı.

tercihh.jpgÖSYM'nin internet sitesinden, "2025-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" duyurusu yayımlandı.

Buna göre, EKPSS sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.

Tercih işlemleri, 27 Ocak Cuma saat 23.59'da sona erecek.

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