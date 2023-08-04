EKPSS yapılacak mı? EKPSS tarihleri ne zaman?

İki yılda bir yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS oturumlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. ÖSYM’nin gerçekleştirdiği EKPSS’ye ilişkin bilgiler araştırılıyor. Peki, EKPSS yapılacak mı? EKPSS tarihleri ne zaman?

EKPSS yapılacak mı? EKPSS tarihleri ne zaman?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS tarihleri binlerce engelli memur adayının gündeminde yer alıyor. İki yılda bir gerçekleştirilen EKPSS’nin bu sene yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki, EKPSS yapılacak mı? EKPSS tarihleri ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) oturumu binlerce engelli memur adayının gündeminde yer alıyor. EKPSS oturumunun bu yıl olup olmadığını merak eden adaylar araştırmalarına hız verdi.

Kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak engelli personel için EKPSS oturumu bekleniyor. EKPSS oturumu belli aralıklarla ÖSYM tarafından organize ediliyor.

2023 EKPSS OTURUMU NE ZAMAN?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS), iki yılda bir yapılıyor.

Son EKPSS oturumu 2022'de düzenlenedi. Bir sonraki oturum ise 2024 yılında organize edilecek.

EKPSS OTURUMUNA KİMLER KATILIM SAĞLIYOR?

Ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans eğitim seviyesine sahip olan ve %40 engeli olan bireyler giriş yapabilmektedir. ÖSYM üzerinden gerçekleştirilmekte olan bir sınavdır.

Giriş aşaması içinde engeli olan bireylerin, engellerinin sağlık kurumları tarafından raporlanması ve tespiti gerekmektedir. Devlet kurumları içinde engel gözetilerek atama olması halinde yerleştirme yapılmaktadır.

Öne Çıkanlar
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Son Haberler
Grip aşısı grip yapar mı? Sağlık
Grip aşısı grip yapar mı?
Göz tembelliğini hafife almayın Sağlık
Göz tembelliğini hafife almayın
Meksika'da otobüs kazası: 18 kişi öldü Dünya
Meksika'da otobüs kazası: 18 kişi öldü
İş insanına gündüz vakti kanlı pusu! Burası Teksas değil İstanbul Güncel
İş insanına gündüz vakti kanlı pusu! Burası Teksas değil İstanbul
Günde 1 kaşığı sağlık kalkanı Sağlık
Günde 1 kaşığı sağlık kalkanı
İki otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı! Yangın riski var Teknoloji - Otomotiv
İki otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı! Yangın riski var
Kan şekeri ölçümünde yeni çözüm Sağlık
Kan şekeri ölçümünde yeni çözüm