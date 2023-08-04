Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS tarihleri binlerce engelli memur adayının gündeminde yer alıyor. İki yılda bir gerçekleştirilen EKPSS’nin bu sene yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki, EKPSS yapılacak mı? EKPSS tarihleri ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) oturumu binlerce engelli memur adayının gündeminde yer alıyor. EKPSS oturumunun bu yıl olup olmadığını merak eden adaylar araştırmalarına hız verdi.

Kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak engelli personel için EKPSS oturumu bekleniyor. EKPSS oturumu belli aralıklarla ÖSYM tarafından organize ediliyor.

2023 EKPSS OTURUMU NE ZAMAN?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS), iki yılda bir yapılıyor.

Son EKPSS oturumu 2022'de düzenlenedi. Bir sonraki oturum ise 2024 yılında organize edilecek.

EKPSS OTURUMUNA KİMLER KATILIM SAĞLIYOR?

Ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans eğitim seviyesine sahip olan ve %40 engeli olan bireyler giriş yapabilmektedir. ÖSYM üzerinden gerçekleştirilmekte olan bir sınavdır.

Giriş aşaması içinde engeli olan bireylerin, engellerinin sağlık kurumları tarafından raporlanması ve tespiti gerekmektedir. Devlet kurumları içinde engel gözetilerek atama olması halinde yerleştirme yapılmaktadır.