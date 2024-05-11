Ekran bağımlılığı ve göz sağlığıyla ilgili uzmanlardan kritik uyarılar

Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan ekran bağımlılığı, uzmanların dikkat çektiği bir konu olmaya devam ediyor.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Selçuk Nafız Çekmeceli, ekranların yol açtığı göz problemleri hakkında uyarılarda bulundu.

Dr. Çekmeceli, "Tablet, bilgisayar ve cep telefonu gibi cihazların aşırı kullanımı, 'bilgisayar görüş sendromu'na ve göz yorgunluğuna yol açabilir. Bu durum, göz çevresi ve baş ağrısı, göz kuruluğu, yanma, batma, yabancı cisim hissi, kızarıklık ve bulanık görme gibi belirtilerle kendini gösterir" dedi.

Op. Dr. Çekmeceli, ideal ekran süresinin yaş gruplarına göre nasıl ayarlanması gerektiğini de belirtti.

Çekmeceli, 0-2 yaş arası çocukların ekranla hiç karşılaşmaması, 2-12 yaş arasındakilerin günlük 60 dakika, 12-18 yaş arasındakilerin ise 120 dakikayı geçmemesi gerektiğini vurguladı.

Aksi takdirde, bilgisayar görüş sendromunun belirtileriyle karşılaşılabilir.

Pandemi döneminde göz hastalıklarının artış gösterdiğine dikkat çeken Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ökkeş Baz ise, "Bilgisayar ekranlarının zararları bilinirken, akıllı telefon ve tabletlerin göze daha fazla zarar verebileceği unutulmamalıdır. Pandemi sürecinde bu cihazların kullanımına özellikle dikkat edilmelidir, çünkü yaydıkları mavi ışık, göz problemlerine yol açabilir" şeklinde konuştu.

Ekran Bağımlılığı Nedir ve Nasıl Mücadele Edilir?

Çocuk ve gençler arasında ekran bağımlılığı, ebeveynler ve eğitimciler için giderek artan bir endişe kaynağı haline geldi.

Dijital oyun ve sosyal medya bağımlılığı gibi alt türleriyle birlikte, ekran bağımlılığı, gençlerin zihinsel ve bedensel sağlıklarını, sosyal becerilerini ve genel esenliklerini olumsuz etkileyebilir. Akıllı telefonlar ve diğer dijital cihazların yaygınlaşmasıyla, çocuklar ve ergenler, sosyal etkileşim ve fiziksel aktivitelerden ödün vererek ekran başında daha fazla zaman geçirmeye başladılar.

Ekran bağımlılığı ile mücadelede ise şu yollar öneriliyor:

1. Kişisel Bildirimler Hariç Diğerlerini Kapatın: Önemli mesajlar ve e-postalar dışındaki bildirimleri kapatın.

2. Gri Tonlamaya Geçin: Telefonunuzun renk ayarlarını değiştirerek, renklerin tetikleyici etkisini azaltın.

3. Ana Ekran Uygulamalarını Sınırlayın: Sık kullanılan uygulamalar dışındakileri ana ekrandan kaldırın.

4. Uygulama Aramalarında Yazmayı Tercih Edin: Uygulamaları adını yazarak arayın, böylece gereksiz kullanımı önleyin.

5. Sosyal Medya Uygulamalarını Kaldırın: Sosyal medya uygulamalarını sadece bilgisayar üzerinden kullanın.

6. Telefonunuzu Yatak Odanızın Dışında Şarj Edin: Uyku kalitesini artırmak için telefonunuzu yatak odanızdan uzak tutun.

7. Ekran Tetikleyicilerine Karşı Uygulamalar Kullanın: Telefon bağımlılığını azaltmak için özel uygulamalar kullanın