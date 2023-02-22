Ekran kartı fiyatı 2 yılda 2 katına çıktı

Gerek pandemi dönemi gerekse çip sorunu sebebiyle ekran kartı üretimi oldukça azaldı. Alman perakendeci Mindfactory’nin son satış rakamları ortaya çıktı. Verilere göre 2020 ile 2023 yılları arasında ekran kartı fiyatları iki katına çıktı.

EKRAN KARTI FİYATLARI NEDEN İKİ KATINA ÇIKTI

Bir AMD ekran kartının ortalama satış fiyatı yüzde 103 artışla 600 Euro’ya yükselirken, Nvidia modelleri ise 2020’ye göre yüzde 93 artışla 825 Euro’ya yükseldi. Fiyatlardaki artışın sebepleri arasında pandemi, küresel çip kıtlığı ve kripto madenciliği gibi birçok neden bulunuyor.

Ayrıca geçen yıl çoğu yatırımcı kripto madenciliğinden vazgeçti ve ekran kartı satın almayı bıraktı. Stoklarda bol miktarda ekran kartı olmasına rağmen fiyatlar normalleşmedi. Araştırmaya göre kullanıcılar, ekran kartı almak için “önemli miktarda para ödemeye” devam edecek.

Nvidia CEO’su Jensen Huang, düşük çip fiyatlarının “geride kaldığını” inanıyor. Bu da salgın öncesi fiyat etiketlerinin özleneceği anlamına geliyor. Kullanıcıların orta ve üst düzey ekran kartları için 1000 dolardan fazla ödemesi gerekebilir.