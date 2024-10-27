Ekranlara ara vermişti! İlker Ayrık tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekranlara ara vermişti! İlker Ayrık tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti...

Ben Bilmem Eşim Bilir programıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu İlker Ayrık uzun bir süredir ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor. Ayrık tasını tarağını toplayıp bakın nereye yerleşti.

Yaparsın Aşkım yarışması ile izleyicileri ekrana kilitleyen İlker Ayrık, Geniş Aile'de 'Mürsel Koçak' karakteriyle de hafızalarımıza kazınmıştı.

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ORGANİK TARIM YAPIYOR

Şimdilerde ekranlardan uzak sakin bir yaşam süren ünlü oyuncu kendini doğaya verdi.

Beykoz’un İshaklı Köyü’nde 17 dönümlük bir arazide çiftlik kuran İlker Ayrık doğa ile içe içe bir yaşam sürüyor.

Ayrık çiftliğinde, sebze ve meyve yetiştirerek organik tarım bile yapıyor.

Ünlü isim daha önce, “Çiftçilik ve restorancılık güzel gidiyor. Hayvanların hepsiyle aram çok iyi. 11 köpeğim, 2 eşeğim, kümes hayvanlarım ve tavşanlarım var" diyerek yaşadığı hayatı anlatmıştı.

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İLKER AYRIK KİMDİR?

Ünlü oyuncu İlker Ayrık, Balıkesir'de dünyaya geldi. Tiyatrocu, Oyuncu ve Sunuculuğunun yanı sıra yönetmen kimliği ile de tanınan Ayrık, son yıllarda birçok yapımda sunucu olarak görev aldı.

Çakallarla Dans film serisinde Muhasebeci Servet karakterine hayat vermişti.

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