Ekranların fenomen dizisinin final tarihi açıklandı. Hayranları duyunca çok üzülecek

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Ekranların fenomen dizisinin final tarihi açıklandı. Hayranları duyunca çok üzülecek
Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın final yapacağı tarihi, dizinin yönetmeni Ali Bilgin duyurdu.

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi final yapıyor... Her hafta pazar günü ekranlara gelen ve büyük ilgiyle izlenen dizi için final kararı alındı.

Üçüncü sezonuyla ekranda olan Yargı dizisinin yönetmenliğini yapan Ali Bilgin, final tarihini açıkladı. Usta yönetmen Bilgin, Yargı dizisinin 20 bölüm sonra final yapacağını duyurdu.

Bu hafta 79. bölümü yayınlanacak olan Yargı dizisi, 20 bölüm sonra final yapacak. 99. bölüme denk gelen final, 5 ay sonraya denk gelecek.

Yargı dizisi, geçtiğimiz aylarda uluslararası IEMMY Ödülleri'nde ödül almaya hak kazanmıştı.

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