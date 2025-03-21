Ekrem İmamoğlu da aralarında... Yeniden sağlık kontrolüne götürüldüler

Kaynak: DHA

İBB soruşturmaları kapsamında gözaltına alınanlar Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere sağlık kontrolünden geçirildi

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Murat Ongun sağlık kontrolü için İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ek Hizmet Binası'na götürüldü.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, iş insanı Ali Nuhoğlu ve sanatçı Ercan Saatçi'nin de olduğu şüpheliler, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ek Hizmet Binası'nda sağlık kontrolünden geçirildi. Polis nezaretinde hastaneye getirilen şüphelilerin arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu öğrenildi

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