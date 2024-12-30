Ekrem İmamoğlu Erdoğan'a sert çıktı: Bu zihniyet, ülkenin başından gitmeli

Şişli Belediyesi'nin ihtiyaç sahiplerine yemek dağıttığı Şişli Mutfak'ın tanımında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan iktidarında yoksulluktan kurtulmanın tek yolunun 'zihniyet değişikliğinden' geçtiğinin altını çizdi.

İMAMOĞLU: AFERİN, MADALYA ALDI ŞİMDİ. BİR BAKAN DAHA MADALYA ALDI

İmamoğlu, AKP'nin yaptığı engellemlerin asıl mağdurunun millet olacağını vurgularken, "Ama hep söylüyorum, böyle davranırsanız sizin Türkiye'de belediyeniz bile kalmayacak. Yönetecek belediyeniz, bu millet size yetki vermeyecek böyle davrandığınız sürece" dedi.

AKP'li Bakan Vedat Işıkhan'a 'basiretsiz' diyen İmamoğlu, "SGK borçlarını kaynağından kesecekmiş belediyelerin. Aferin, madalya aldı şimdi. Bir bakan daha madalya aldı. Ne büyük iş başardı değil mi? Kendisini ispat etti. Kime? Millete değil, bir kişiye" ifadelerini kullandı.

"BU ZİHNİYET, BU ÜLKENİN BAŞINDAN GİTMELİ"

İmamoğlu, AKP'nin yaptığı engellemlerin asıl mağdurunun millet olacağını belirttiktan sonra, "Ama hep söylüyorum, böyle davranırsanız sizin Türkiye'de belediyeniz bile kalmayacak. Yönetecek belediyeniz, bu millet size yetki vermeyecek böyle davrandığınız sürece" dedi.

Erdoğan iktidarında yoksulluktan kurtulmanın tek yolunun 'ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİNDEN' geçtiğini söyleyen İmamoğlu, "Vatandaşa bütçeden pay ayırmamak olamaz. Ne yazık ki milletten uzaklaşmış, artık yan yana gelememiş bir siyasi anlayışın düştüğü durumdur. İktidarın zihniyeti bu ülkeden gitmek zorundadır. Yoksulluktan kurtulmanın yegane yolu Bu zihniyet, bu ülkenin başından gitmeli. Başka türlü düzelmeyecek." dedi.