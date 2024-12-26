Ekrem İmamoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı ile görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ile görüştü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüştüğünü bildirdi.

İmamoğlu, “İstanbul’un kesinleşen 2027 Avrupa Oyunları ev sahipliği ve talip olduğumuz 2036 Olimpik ve Paralimpik Oyunlar konusunda, güç birliği içerisinde birlikte neler yapabileceğimizi bugün Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak ve Bakanlık yetkilileriyle ele aldık” ifadesini kullandı.

İstanbul’un kesinleşen 2027 Avrupa Oyunları evsahipliği ve talip olduğumuz 2036 Olimpik ve Paralimpik Oyunlar konusunda, güç birliği içerisinde birlikte neler yapabileceğimizi bugün Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak ve Bakanlık yetkilileriyle ele aldık.… pic.twitter.com/n7e0d21ZdE — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 26, 2024

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’un kesinleşen 2027 Avrupa Oyunları evsahipliği ve talip olduğumuz 2036 Olimpik ve Paralimpik Oyunlar konusunda, güç birliği içerisinde birlikte neler yapabileceğimizi bugün Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak ve Bakanlık yetkilileriyle ele aldık.

Ülkemizi spor alanında Avrupa ve dünyada üst seviyelere taşıyacak bu organizasyonlar konusundaki hazırlıklar için ortak çalışma gruplarımızı ve planımızı oluşturduk."