Ekrem İmamoğlu gitti. Anadolu Efes EuroLeague'ye veda etti

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Ekrem İmamoğlu gitti. Anadolu Efes EuroLeague'ye veda etti
Virtus Bologna'ya kaybeden Anadolu Efes EuroLeague'den elendi.

THY EuroLeague 9-10 Play-In karşılaşmasında Anadolu Efes sahasında Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi.

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Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelede temsilcimiz Anadolu Efes rakibine 67-64 mağlup oldu. Bu sonuç ile birlikte Anadolu Efes’in EuroLeague'ye veda etti.

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Karşılaşmayı izlemeye gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun salona geldiği anda ise ayakta alkışlanması dikkat çekti.

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Bologna’nın bir sonraki rakibi Tel-Aviv - Baskonia eşleşmesinin mağlubu olan Baskonia olacak. Mücadelenin kazanı Real Madrid’in rakibi olacak.

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