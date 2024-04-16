Ekrem İmamoğlu gitti. Anadolu Efes EuroLeague'ye veda etti

THY EuroLeague 9-10 Play-In karşılaşmasında Anadolu Efes sahasında Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelede temsilcimiz Anadolu Efes rakibine 67-64 mağlup oldu. Bu sonuç ile birlikte Anadolu Efes’in EuroLeague'ye veda etti.

Karşılaşmayı izlemeye gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun salona geldiği anda ise ayakta alkışlanması dikkat çekti.

Bologna’nın bir sonraki rakibi Tel-Aviv - Baskonia eşleşmesinin mağlubu olan Baskonia olacak. Mücadelenin kazanı Real Madrid’in rakibi olacak.