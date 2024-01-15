Ekrem İmamoğlu ile yaşlı teyzenin güldüren diyaloğu. Başta tanımayıp yüz vermedi sonra 'aşkım' diye seslendi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Abdullah İstenci
Ekrem İmamoğlu ile yaşlı teyzenin güldüren diyaloğu. Başta tanımayıp yüz vermedi sonra 'aşkım' diye seslendi
Ekrem İmamoğlu'nu katıldığı bir açılışta yanına gelen yaşlı teyze tanıyamadı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da bir açılışa katıldı.

Açılışta kalabalığın içerisinden gelen yaşlı teyze, en öne gelerek Ekrem İmamoğlu'nun önünde durdu.

İmamoğlu ile göz göze gelen yaşlı kadın, İmamoğlu'nun "Beğendiniz mi efendim?" sorusu üzerine şaşkınlığını gizleyemedi.

İmamoğlu, kendisini sonradan tanıyan yaşlı kadının şaşırmasına karşılık "Bende dedim bana niye yüz vermiyor. Bana niye soğuk duruyor bir hata mı yaptık acaba" dedi.

Yaşlı vatandaş, kalabalığın arasından Ekrem İmamoğlu ile fotoğraf çekilmek için öne geçmek istediğini ancak kendisini tanıyamadığını söyleyerek kendi telefonunu uzattı. Yaşlı teyze İmamoğlu'na 'aşkım' diye seslendi.

O anlar saniye saniye kaydedilirken ortaya renkli görüntüler çıktı.

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